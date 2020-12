La neve paralizza l'Alto Adige: treni fermi e 50 strade chiuse (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - La ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato è interrotta per motivi di sicurezza. L'Austria dal versante italiano non è raggiungibile perché da ieri sera è interrotta anche la corsia nord dell'autostrada A22 tra Vipiteno e Brennero. Interrotta anche la strada statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero. Interrotta per motivi di sicurezza anche le ferrovie della Val Pusteria (Valdaora – Lienz in Austria) e la ferrovia della Val Venosta su tutto il tratto tra Merano e Malles. In Alto Adige è la seconda notte consecutiva di forti nevicate e di pesanti disagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli interventi di vario soccorso da parte dei vigili del fuoco permanente e volontari (250 solo l'ultima notte). Oltre 50 le strade chiuse tra statali e provinciali e tutte e tre le ferrovie ... Leggi su agi (Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - La ferrovia del Brennero tra Bolzano e il confine di Stato è interrotta per motivi di sicurezza. L'Austria dal versante italiano non è raggiungibile perché da ieri sera è interrotta anche la corsia nord dell'autostrada A22 tra Vipiteno e Brennero. Interrotta anche la strada statale 12 in entrambe le direzioni tra Colle Isarco e Brennero. Interrotta per motivi di sicurezza anche le ferrovie della Val Pusteria (Valdaora – Lienz in Austria) e la ferrovia della Val Venosta su tutto il tratto tra Merano e Malles. Inè la seconda notte consecutiva di forti nevicate e di pesanti disagi. Nelle ultime 24 ore sono stati 500 gli interventi di vario soccorso da parte dei vigili del fuoco permanente e volontari (250 solo l'ultima notte). Oltre 50 letra statali e provinciali e tutte e tre le ferrovie ...

Disagi al Brennero. Oltre 55 gli interventi dei vigili del fuoco, problemi su 50 strade statali e provinciali. Problemi anche in altre regioni ...

Ancora neve, nuova allerta. A7, tratto chiuso ai mezzi pesanti. Autostrade annuncia ristori per i viaggiatori rimasti bloccati

Genova – Nuove abbondanti nevicate nel primo pomeriggio sull’autostrada A7. L’autostrada, dopo essere stata riaperta questa mattina alle 6.30, è stata di nuovo chiusa, dopo le 14, ai mezzi pesanti. ne ...

