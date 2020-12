La Lombardia stanzia 7 milioni per valorizzazione beni ecclesiastici (Di domenica 6 dicembre 2020) valorizzazione beni ecclesiastici. Altri 2 milioni di euro, stanziati dalla Giunta Fontana, su proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, consentiranno lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico e quindi il finanziamento di altri progetti. Si tratta infatti dei beni culturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In tutto sono oltre 7 i milioni di euro investiti dalla Regione Lombardia nella ristrutturazione del patrimonio ecclesiastico. Ovvero di tesori che appartengono in profondità alla cultura delle comunità territoriali. L’obiettivo Il bando aveva infatti l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti finalizzati alla conservazione, valorizzazione e incremento dell’utilizzo ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020). Altri 2di euro,ti dalla Giunta Fontana, su proposta dell’assessore all’Autonomia e Cultura, Stefano Bruno Galli, consentiranno lo scorrimento della graduatoria dell’avviso pubblico e quindi il finanziamento di altri progetti. Si tratta infatti deiculturali appartenenti a enti e istituzioni ecclesiastiche. In tutto sono oltre 7 idi euro investiti dalla Regionenella ristrutturazione del patrimonio ecclesiastico. Ovvero di tesori che appartengono in profondità alla cultura delle comunità territoriali. L’obiettivo Il bando aveva infatti l’obiettivo di promuovere e sostenere progetti finalizzati alla conservazione,e incremento dell’utilizzo ...

