La legge dell’ex salva la Cavese | Russotto-gol | punto d’oro sul campo del Catania

Tempo di lettura: 2 minutiLentini (Sr)- Una zampata di Andrea Russotto, ex di turno, regala alla Cavese il primo punto della gestione Maiuri. Finisce 1-1 al 'Nobile' di Lentini ed il punto ottenuto in terra sicula può aprire a scenari finalmente diversi per la compagine metelliana che resta in una posizione di classifica molto deficitaria, ma la prestazione, condita dal risultato, è un buon viatico per le future uscite, a cominciare dalla sfida interna del prossimo fine settimana contro la Virtus Francavilla. A sbloccare la sfida è Pecorino con un colpo di testa innocuo e annessa indecisione del portiere avversario Bisogno che si fa passare la palla tra le gambe. La partita è combattuta ma tutt'altro che spettacolare e nella ripresa i salernitani trovano il pari con l'ex Russotto che gira al volo di ...

