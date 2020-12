La Juventus fa gli auguri ad Andrea Agnelli: “45 anni di successi” (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi è il compleanno di Andrea Agnelli che compie 45 anni. La Juventus, sui social, ha voluto fare gli auguri al proprio presidente, con una lettera, pubblicata poi sul sito ufficiale. Ecco quanto si legge: “45 anni, di cui undici trascorsi da Presidente della Juventus, il grande amore di una vita. Oggi è il compleanno di Andrea Agnelli e siamo sicuri che non avrebbe potuto ricevere regalo migliore dalla sua squadra del successo di qualche ora fa nel Derby della Mole. I traguardi che sta raggiungendo alla guida della Juve sono già entrati nella storia: una storia che parla dell’impresa incredibile di nove Scudetti consecutivi, e di molti altri traguardi raggiunti, in Italia e in Europa: sono diciassette, in tutto, gli allori della ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 6 dicembre 2020) Oggi è il compleanno diche compie 45. La, sui social, ha voluto fare glial proprio presidente, con una lettera, pubblicata poi sul sito ufficiale. Ecco quanto si legge: “45, di cui undici trascorsi da Presidente della, il grande amore di una vita. Oggi è il compleanno die siamo sicuri che non avrebbe potuto ricevere regalo migliore dalla sua squadra del successo di qualche ora fa nel Derby della Mole. I traguardi che sta raggiungendo alla guida della Juve sono già entrati nella storia: una storia che parla dell’impresa incredibile di nove Scudetti consecutivi, e di molti altri traguardi raggiunti, in Italia e in Europa: sono diciassette, in tutto, gli allori della ...

