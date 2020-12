La Juve vince e Sconcerti la gela: "Fredda come Pirlo, ma vi ricordate che l'anno scorso...". Il confronto (sorprendente) con Sarri (Di domenica 6 dicembre 2020) La Juventus non ha ancora perso, ha vinto il derby in rimonta al 90' contro il Torino, è "in striscia" positiva anche in Champions. Eppure Mario Sconcerti non è convinto dalla squadra di Andrea Pirlo. Innanzitutto, nota il corsivista del Corriere della Sera, quelli di questo scorcio di stagione sono "un risultato normale per la storia". Anzi, "l'anno scorso perse la prima volta con la Lazio alla 15esima giornata. Era la Juve di Sarri, anche più discussa di questa di Pirlo. E aveva 6 punti in più". Insomma, Pirlo non deve pensare di aver risolto tutti i problemi, anche perché "la Juve ha giocato solo due volte contro una delle prime, con Roma e Lazio, ha fatto due pareggi segnando e subendo tre gol. Cioè non ne ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Lantus non ha ancora perso, ha vinto il derby in rimonta al 90' contro il Torino, è "in striscia" positiva anche in Champions. Eppure Marionon è convinto dalla squadra di Andrea. Innanzitutto, nota il corsivista del Corriere della Sera, quelli di questo scorcio di stagione sono "un risultato normale per la storia". Anzi, "l'perse la prima volta con la Lazio alla 15esima giornata. Era ladi, anche più discussa di questa di. E aveva 6 punti in più". Insomma,non deve pensare di aver risolto tutti i problemi, anche perché "laha giocato solo due volte contro una delle prime, con Roma e Lazio, ha fatto due pareggi segnando e subendo tre gol. Cioè non ne ha ...

