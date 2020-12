La forza dei giovani che non mollano: "Se hai un obiettivo fai di tutto per raggiungerlo" (Di domenica 6 dicembre 2020) Serena Pizzi Margherita sogna di diventare una veterinaria. Nonostante le difficoltà, ha un messaggio speciale da mandare a tutti In un anno così difficile, segnato dal nuovo coronavirus, ogni tanto fa bene sentire anche qualche storia positiva. Margherita ha 21 anni, una passione viscerale per i cavalli, è al secondo anno di veterinaria e sogna di diventare una vera professionista del mestiere. Nonostante il Covid-19 abbia completamente cambiato la sua vita da univeristaria, Margherita trova il lato positivo di ogni giornata (non senza grosse difficoltà). "Questa pandemia ha stravolto il nostro modo di seguire le lezioni e di lavorare sul campo - ci racconta - ma quando hai un obiettivo fai di tutto per raggiungerlo". Ciao Margherita, come stai? "Bene, stavo studiando (ride, ndr). Con le lezioni a distanza è un po' più ... Leggi su ilgiornale (Di domenica 6 dicembre 2020) Serena Pizzi Margherita sogna di diventare una veterinaria. Nonostante le difficoltà, ha un messaggio speciale da mandare a tutti In un anno così difficile, segnato dal nuovo coronavirus, ogni tanto fa bene sentire anche qualche storia positiva. Margherita ha 21 anni, una passione viscerale per i cavalli, è al secondo anno di veterinaria e sogna di diventare una vera professionista del mestiere. Nonostante il Covid-19 abbia completamente cambiato la sua vita da univeristaria, Margherita trova il lato positivo di ogni giornata (non senza grosse difficoltà). "Questa pandemia ha stravolto il nostro modo di seguire le lezioni e di lavorare sul campo - ci racconta - ma quando hai unfai diper". Ciao Margherita, come stai? "Bene, stavo studiando (ride, ndr). Con le lezioni a distanza è un po' più ...

