La cyber difesa che c'è (Leonardo) e quella che non c'è (politica) (Di domenica 6 dicembre 2020) Il caso dell'attacco cyber a Leonardo dimostra, come abbiamo evidenziato su Formiche.net, che una grande azienda ha gli strumenti per affrontare minacce di questo tipo. Ma che cosa avviene in tutte le piccole e medie imprese del nostro Paese? Aziende che formano una fetta importante del tessuto imprenditoriale del nostro Paese ma che non sembrano sufficientemente attrezzate per affrontare le minacce cibernetiche. Pensiamo, per esempio, a quelle che compongono la supply chain della stessa Leonardo e che rappresentano dunque realtà strategiche e sensibili. Mentre la politica litiga sull'Istituto italiano di cybersicurezza (e sembra farlo senza neppure entrare troppo nel merito), senza investimenti in questo settore il nostro Paese rischia di perdere competitività e di diventare l'anello debole della ...

