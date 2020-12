La cultura al centro dello sviluppo della Città di Trapani. l’Assessore Regionale Samonà in visita ufficiale a palazzo D’Alì (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è svolto ieri, a palazzo D’Alì l’incontro istituzionale con l’Assessore Regionale si Beni culturali Alberto Samonà . Presenti l’Assessore alla cultura Rosalia D’Alì, l’Assessore al patrimonio Dario Safina e l’Assessore all’Urbanistica Giuseppe Pellegrino. Tanti i temi affrontati che sono al centro dell’agenda politica dell’Amministrazione Comunale Tranchida;– in primis la candidatura di Trapani a capitale... L'articolo puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio (Di domenica 6 dicembre 2020) Si è svolto ieri, al’incontro istituzionale consi Benili Alberto. PresentiallaRosaliaal patrimonio Dario Safina eall’Urbanistica Giuseppe Pellegrino. Tanti i temi affrontati che sono aldell’agenda politica dell’Amministrazione Comunale Tranchida;– in primis la candidatura dia capitale... L'articolo puoi vederlo su: Tvio

AshurovaRabiyya : @adolfo_urso Aghdam da sempre è stata una città prospera, centro di cultura e dello sport . Ospitava numerosi teatr… - AshurovaRabiyya : @Ettore_Rosato #Aghdam da sempre è stata una città prospera,centro di cultura e dello sport .Ospitava numerosi teat… - RenatoSouvarine : @annamaria_renzi @CScrotone @cinziaberardi1 @alfredodattorre E su questo, non ci piove. Purtroppo. Ma é il risultat… - andreascotto1 : RT @AtoutfranceIT: [cultura]Bordeaux ,al centro della famosa regione vinicola , una città sulle rive del fiume Garonna. Interessante per la… - SIPRomaeLazio : RT @MarcoBombagi: Scorcio poetico di Isola #Liri, incantevole centro del #frusinate. Famosa per le celebri cascate create dal fiume Liri ch… -

Ultime Notizie dalla rete : cultura centro La cultura al centro dello sviluppo della Città di Trapani: l'Assessore Regionale Samonà in visita ufficiale a palazzo d'Alì Sicilia Oggi Notizie Associazione segreta, Carboni si dichiara estraneo ai fatti

Flavio Carboni asserisce di non essere mai stato a conoscenza di operazioni segrete effettuate dall’associazione ‘Centro Studi Giuridici per l’integrazione europea diritti e libertà’. Dichiara inoltre ...

Hamas ha elogiato l’attentato nel centro di Tel Aviv, ma non lo ha rivendicato

Il portavoce del movimento radicale palestinese HamasSami Abu Zuhri ha elogiato l’attentato sull’autobus nel centro di Tel Aviv, ma non lo ha rivendicato. Secondo Abu Zuhri, l ...

Flavio Carboni asserisce di non essere mai stato a conoscenza di operazioni segrete effettuate dall’associazione ‘Centro Studi Giuridici per l’integrazione europea diritti e libertà’. Dichiara inoltre ...Il portavoce del movimento radicale palestinese HamasSami Abu Zuhri ha elogiato l’attentato sull’autobus nel centro di Tel Aviv, ma non lo ha rivendicato. Secondo Abu Zuhri, l ...