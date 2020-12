Kasia Smutniak, la FOTO di lei a vent’anni è paradisiaca, nuda e sensuale (Di domenica 6 dicembre 2020) L’attrice Kasia Smutniak ha condiviso uno scatto del suo passato, vent’anni e scelte di vita diverse ma non si pente di ciò che è ora Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kasia Smutniak (@laSmutniak) Kasia Smutniak, l’attrice polacca che ha conquistato il mondo del cinema e del piccolo schermo italiano L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di domenica 6 dicembre 2020) L’attriceha condiviso uno scatto del suo passato,e scelte di vita diverse ma non si pente di ciò che è ora Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@la, l’attrice polacca che ha conquistato il mondo del cinema e del piccolo schermo italiano L'articolo proviene da YesLife.it.

Ovolollolo89 : Per chi era troppo piccolo vi faccio vedere come era kasia smutniak a 20 anni - realismocosmico : Io qui a dire che Kasia Smutniak è una bella persona ed una brava attrice - ecirtaeb_ : @giulielle16_ Per me è facilissimo: Matteo Martari per gli uomini e Kasia Smutniak per le donne. - BeTrash93 : Ma cosa 16esima che Kasia Smutniak è una DEA - santanaslam : Kasia Smutniak per me è tipo l’apotesi della bellezza, dello stile, della grazia, della figaggine #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : Kasia Smutniak Kasia Smutniak in abito da sposa celebra la forza senza confini delle donne: «I limiti non esistono» Donna Fanpage Anja Rubik straziata per la sua Polonia

La supermodella polacca Anja Rubik scrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva ...

John Travolta a caccia di terroristi

Finalmente John Travolta ritorna in un action-movie insieme a Jonhatan Rhys Meyers e la 'nostra' Kasia Smutniak. From Paris With Love è un film prodotto e sceneggiato da Luc Besson e diretto da Pierre ...

La supermodella polacca Anja Rubik scrive una lettera a cuore aperto al suo paese. Scosso da numerose rivolte, il paese è quasi alla deriva ...Finalmente John Travolta ritorna in un action-movie insieme a Jonhatan Rhys Meyers e la 'nostra' Kasia Smutniak. From Paris With Love è un film prodotto e sceneggiato da Luc Besson e diretto da Pierre ...