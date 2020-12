Juventus, Zidane per il dopo Pirlo: avanza una clamorosa ipotesi (Di domenica 6 dicembre 2020) Zinedine Zidane è il primo nome della Juventus in caso di addio a Pirlo: spunta una clamorosa ipotesi sul futuro Non basta la vittoria nel derby per sentirsi al sicuro. Andrea Pirlo sa bene che per conquistare la Juventus deve cominciare a far giocare bene la propria squadra, altrimenti il rischio è quello di concludere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 6 dicembre 2020) Zinedineè il primo nome dellain caso di addio a: spunta unasul futuro Non basta la vittoria nel derby per sentirsi al sicuro. Andreasa bene che per conquistare ladeve cominciare a far giocare bene la propria squadra, altrimenti il rischio è quello di concludere Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

LaLiga: Barcellona ko a Cadice 2-1, Blaugrana settimi LIVE

Nuova battuta d'arresto per il Barcellona nella Liga spagnola. A tre giorni dalla sfida di Champions contro la Juventus i blaugrana cadono 2-1 in Andalusia con Messi in campo 90 minuti. Quarta sconfit ...

