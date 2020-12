Juventus Torino | la moviola della Gazzetta | “Giusto il gol annullato Lukic…”

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 6 dicembre 2020)– Il derby oltre alle mille emozioni, si porta sempre dietro tante polemiche. Arbitraggio da rivedere in certe occasioni per Orsato, nominato ieri miglior arbitro del 2020. Ladello Sport analizza in modo perfetto tutti gli episodi chiave del match, soprattutto il discutissimo fallo killer di Lukic col piede a martello e il gola Cuadrado., ladello Sport Ecco l’analisi. “Il primo episodio al 20’ quando Linetty lanciato viene fermato da De Ligt, Orsato fa giocare e indica la spalla: giusto, il contrasto è lecito. Al 25’ c’è un pestone, non rilevato dall’arbitro di Bentancur su Linetty. Al 35’ la Juve protesta senza ...