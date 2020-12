Juventus, testa al Barcellona: Pirlo cambia ancora in vista della Champions (Di domenica 6 dicembre 2020) Juventus – Dopo aver vinto il derby contro il Torino nell’ultimo turno di serie A, non c’è troppo tempo per poter riposare per la squadra di Pirlo. Martedì sera infatti si torna in campo, si viaggia alla volta del Barcellona per cercare di raggiungere un obiettivo importante, il primo posto nel proprio girone di Champions League. La Juventus può senz’altro mettere al tappeto i blaugrana, che stanno vivendo un momento molto delicato. Nella Liga sono lontani dalla vetta e nel weekend hanno incassato un’altra sconfitta stagionale, questa volta sul campo del Cadice. Juventus, Pirlo cambia in vista di Barça Juve Chi manderà in campo Pirlo per questa sfida? E’ già tempo di pensare ad una nuova formazione. Contro i ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 dicembre 2020)– Dopo aver vinto il derby contro il Torino nell’ultimo turno di serie A, non c’è troppo tempo per poter riposare per la squadra di. Martedì sera infatti si torna in campo, si viaggia alla volta delper cercare di raggiungere un obiettivo importante, il primo posto nel proprio girone diLeague. Lapuò senz’altro mettere al tappeto i blaugrana, che stanno vivendo un momento molto delicato. Nella Liga sono lontani dalla vetta e nel weekend hanno incassato un’altra sconfitta stagionale, questa volta sul campo del Cadice.indi Barça Juve Chi manderà in campoper questa sfida? E’ già tempo di pensare ad una nuova formazione. Contro i ...

