Juventus, occhi su Zidane, ma al momento la panchina di Pirlo è salda (Di domenica 6 dicembre 2020) La Juventus vince il derby di Torino grazie alla rimonta nel finale con le reti di McKennie e Bonucci e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Nonostante il buon risultato la squadra di Pirlo continua a non brillare, ma al momento la panchina del tecnico è salda. La società bianconera ha fiducia nel tecnico, L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Lavince il derby di Torino grazie alla rimonta nel finale con le reti di McKennie e Bonucci e conquista tre punti fondamentali per la classifica. Nonostante il buon risultato la squadra dicontinua a non brillare, ma alladel tecnico è. La società bianconera ha fiducia nel tecnico, L'articolo

infoitsport : Calciomercato Juventus, il Lipsia mette gli occhi su un difensore - TUTTOJUVE_COM : Juventus-Torino 2-1, le pagelle dei bianconeri: McKennie sempre in campo, cuore Bonucci. Kulusevski il peggiore, Dy… - LUZrossonero : Andava detto chiaramente che la Juventus ha tentato di truccare le carte in modo grave, la cosa è sotto gli occhi d… - PaolaeAntonio1 : #InterBologna #JuveToro Mia nonna diceva : 'n'ora di bontempu assuca tutte le strade'! Non solo vinciamo quest… - Calciopuntgoal : JUVENTUS OCCHI PUNTATI SUL BRASILIANO LUIZ -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus occhi Juventus, occhi puntati su Camavinga. Il Tottenham lavora su Khedira e Skriniar. Milan, vicino il rinnovo di Donnarumma fino al 2024. E per il futuro è calda la pista Thauvin TUTTO mercato WEB Juventus, occhi su Zidane, ma al momento la panchina di Pirlo è salda

La Juventus vince il derby di Torino grazie alla rimonta nel finale con le reti di McKennie e Bonucci e conquista tre punti fondamentali per la Il tecnico del Real è il primo nome in caso di addio di ...

Dybala, occhi aperti: il costume di Oriana è davvero mini

Dybala è stato protagonista con la Juventus nel derby con il Torino. Non ha lasciato il segno, ma sta ritrovando la forma dei giorni migliori.

La Juventus vince il derby di Torino grazie alla rimonta nel finale con le reti di McKennie e Bonucci e conquista tre punti fondamentali per la Il tecnico del Real è il primo nome in caso di addio di ...Dybala è stato protagonista con la Juventus nel derby con il Torino. Non ha lasciato il segno, ma sta ritrovando la forma dei giorni migliori.