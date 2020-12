Juventus, McKennie: “Grande intesa con Cuadrado. Adesso testa al Barça” (Di domenica 6 dicembre 2020) Juventus – La Juventus è riuscita a far suo il derby contro il Torino in extremis. Pirlo sorride per i punti e per la prova di alcuni suoi uomini. Tra le note decisamente positive dell’incontro c’è il rendimento di McKennie. Che è stato autore di una prestazione davvero convincente oltre che del gol del momentaneo pareggio. Suo il perfetto inserimento sul cross di Cuadrado, culminato con un colpo di testa vincente che si è insaccato alle spalle di Sirigu. Il mediano made in Usa si gode il buon momento. Juventus, le parole di McKennie “È stata una partita difficile, abbiamo fatto fatica nel primo tempo nel trovare il ritmo e l’equilibrio per superare la loro linea molto compatta. Io volevo fare il meglio possibile per la squadra, perché penso sempre alla squadra prima ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 6 dicembre 2020)– Laè riuscita a far suo il derby contro il Torino in extremis. Pirlo sorride per i punti e per la prova di alcuni suoi uomini. Tra le note decisamente positive dell’incontro c’è il rendimento di. Che è stato autore di una prestazione davvero convincente oltre che del gol del momentaneo pareggio. Suo il perfetto inserimento sul cross di, culminato con un colpo divincente che si è insaccato alle spalle di Sirigu. Il mediano made in Usa si gode il buon momento., le parole di“È stata una partita difficile, abbiamo fatto fatica nel primo tempo nel trovare il ritmo e l’equilibrio per superare la loro linea molto compatta. Io volevo fare il meglio possibile per la squadra, perché penso sempre alla squadra prima ...

