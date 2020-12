Juventus, indagato per truffa il fratello di Cristiano Ronaldo (Di domenica 6 dicembre 2020) La procura di Torino ha recapito un’informazione di garanzia a Hugo Dinarte Santos Aveiro: il fratello di Cristiano Ronaldo, asso della Juventus, è indagato per truffa. Si tratta della seconda inchiesta in pochi giorni che travolge il club, dopo quella relativa al caso Suarez e all’iscrizione nel registro degli indagati di Fabio Paratici, dirigente bianconero. fratello di Cristiano Ronaldo indagato per truffa: chi è Hugo Dinarte Santos Aveiro Hugo Dinarte Santos Aveiro ha 45 anni ed è il fratello maggiore di Cristiano Ronaldo. Si occupa in prima persona della gestione del brand CR7, che garantisce al campione milioni di euro grazie agli sponsor. Si ... Leggi su quifinanza (Di domenica 6 dicembre 2020) La procura di Torino ha recapito un’informazione di garanzia a Hugo Dinarte Santos Aveiro: ildi, asso della, èper. Si tratta della seconda inchiesta in pochi giorni che travolge il club, dopo quella relativa al caso Suarez e all’iscrizione nel registro degli indagati di Fabio Paratici, dirigente bianconero.diper: chi è Hugo Dinarte Santos Aveiro Hugo Dinarte Santos Aveiro ha 45 anni ed è ilmaggiore di. Si occupa in prima persona della gestione del brand CR7, che garantisce al campione milioni di euro grazie agli sponsor. Si ...

