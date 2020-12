Juventus, Bonucci da record: come lui solo Sergio Ramos (Di domenica 6 dicembre 2020) Leonardo Bonucci da record: il difensore ha segnato almeno due gol nelle ultime 8 stagioni di Serie A. Il dato A decidere il derby della Mole ci ha pensato Leonardo Bonucci. Il difensore bianconero, all’89’, è andato in gol. Sono almeno due, negli ultimi 8 campionati, le reti segnate. come lui solamente il capitano del Real Madrid Sergio Ramos. Per restare aggiornato sulla Juventus vai su juvenews24 Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Leonardoda: il difensore ha segnato almeno due gol nelle ultime 8 stagioni di Serie A. Il dato A decidere il derby della Mole ci ha pensato Leonardo. Il difensore bianconero, all’89’, è andato in gol. Sono almeno due, negli ultimi 8 campionati, le reti segnate.lui solamente il capitano del Real Madrid. Per restare aggiornato sullavai su juvenews24 Leggi su Calcionews24.com

ESPNFC : IL CAPITANO TO THE RESCUE! Leonardo Bonucci saves the day for Juventus! - Gazzetta_it : #Cuadrado come #Bonucci con la Roma sei anni fa. Ma stavolta c'è la Var, niente gol #JuveTorino - Gazzetta_it : #Juve aggrappata a #Bonucci, il leader nella storia con #SergioRamos - rikynoby : RT @Djnc78: Dai su, corda e sgabello e non soffrite più ? I miei mentecatti. #bonucci #juvetorino #Juventus - KidvStokes : RT @JuventusRuling: Juventus Serie A GOALS 20/21 Bonucci: 2 Dybala + Bernardeschi + Ramsey + Bentancur + Arthur + Danilo + Chiesa: 0… -