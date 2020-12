José Mourinho è tornato (ma non è cambiato): perché il Tottenham è perfetto per la sua rinascita (Di domenica 6 dicembre 2020) Nessuno avrebbe mai pensato di ritrovarlo lì, seduto sulla cima della Premier League. Nessuno tranne lui, ovviamente. perché uno che dichiara di venire “subito dopo Dio” deve avere una concezione piuttosto personale della parola “miracolo”. Un significato che è tornato d’attualità ora che José Mourinho ha iniziato a moltiplicare i pani e punti del Tottenham Hotspur. In 10 partite ne ha raccolti ben 21. Gli stessi del Liverpool campione in carica. E adesso quell’opera di evangelizzazione che il portoghese ha fatto partire nella scorsa stagione ha finalmente iniziato a convertire anche i più scettici. Le nuove scritture partono da un fotogramma di “All or Nothing”, la serie tv che Amazon Prime ha dedicato al Tottenham Hotspur. Mourinho è in piedi accanto al presidente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Nessuno avrebbe mai pensato di ritrovarlo lì, seduto sulla cima della Premier League. Nessuno tranne lui, ovviamente.uno che dichiara di venire “subito dopo Dio” deve avere una concezione piuttosto personale della parola “miracolo”. Un significato che èd’attualità ora cheha iniziato a moltiplicare i pani e punti delHotspur. In 10 partite ne ha raccolti ben 21. Gli stessi del Liverpool campione in carica. E adesso quell’opera di evangelizzazione che il portoghese ha fatto partire nella scorsa stagione ha finalmente iniziato a convertire anche i più scettici. Le nuove scritture partono da un fotogramma di “All or Nothing”, la serie tv che Amazon Prime ha dedicato alHotspur.è in piedi accanto al presidente ...

Eurosport_IT : Josè #Mourinho commosso e l'aneddoto su #Maradona: 'Mi mancherà il Diego uomo. Mi chiamava solo nelle sconfitte, ma… - clikservernet : José Mourinho è tornato (ma non è cambiato): perché il Tottenham è perfetto per la sua rinascita - Noovyis : (José Mourinho è tornato (ma non è cambiato): perché il Tottenham è perfetto per la sua rinascita) Playhitmusic - - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: José Mourinho è tornato (ma non è cambiato): perché il Tottenham è perfetto per la sua rinascita - fattoquotidiano : José Mourinho è tornato (ma non è cambiato): perché il Tottenham è perfetto per la sua rinascita -

Ultime Notizie dalla rete : José Mourinho La nuova rivoluzione di José Mourinho: così non lo avevamo mai visto Sport Fanpage