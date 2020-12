Italia flagellata da pioggia e neve. Esonda il Panaro, chiuso il Brennero (Di domenica 6 dicembre 2020) Emilia Romagna e Veneto verso la richiesta dello stato di calamità. Il governatore Zaia invita a non andare nel bellunese per il pericolo frane e valanghe Leggi su tg.la7 (Di domenica 6 dicembre 2020) Emilia Romagna e Veneto verso la richiesta dello stato di calamità. Il governatore Zaia invita a non andare nel bellunese per il pericolo frane e valanghe

Sferzata dal maltempo da nord a sud, per i vortici ciclonici sospinti da correnti polari che hanno portato neve e pioggia, l'Italia in diverse zone è andata sott'acqua e i fiumi ...

Italia sommersa dall’acqua: il maltempo colpisce duro

Clicca e condividi l'articoloItalia flagellata dal maltempo da Nord a Sud. La pioggia non smette di battere, facendo esondare i fiumi nel modenese dove sono state evacuate 60 famiglie. “A causa del ri ...

