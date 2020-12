Inter, la carica di Conte: "Se vinciamo con lo Shaktar passiamo" (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dicembre 2020 " Archiviato il successo sul Bologna , che permette all'Inter di tenere il passo delle pretendenti allo Scudetto, è tempo di pensare già allo Shaktar che mercoledì arriverà a ... Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, 6 dicembre 2020 " Archiviato il successo sul Bologna , che permette all'di tenere il passo delle pretendenti allo Scudetto, è tempo di pensare già alloche mercoledì arriverà a ...

FcInterNewsit : Gagliardini carica l'Inter dopo la vittoria contro il Bologna: 'Con la mentalità giusta, passo dopo passo' - sportface2016 : #SerieA | #Inter, Arturo #Vidal suona la carica in vista della #UCL - internewsit : FOTO - #Darmian suona la carica dopo Inter-Bologna: 'Avanti così!' - - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Bastoni carica la squadra in vista del match contro lo Shakhtar: 'Let's go!' - FcInterNewsit : Bastoni carica la squadra in vista del match contro lo Shakhtar: 'Let's go!' -