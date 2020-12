Inter | il ritorno alle origini è un successo | terzo migliore attacco in Europa

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) L’ha schiantato il Bologna a San Siro e ha collezionato la terza vittoria consecutiva che consolida il secondo posto nerazzurro Terza vittoria di fila in campionato per l’di Antonio Conte che dopo aver superato il Bologna tra le mura di San Siro, ha consolidato il secondo postospdel Milan. La squadra nerazzurra ha ripreso a macinare gioco, punti e gol, arrivando a 26 reti in 10 giornate: un record a livello europeo anche perché solo Bayern (34) e PSG (31) hanno fatto di meglio nei 5 maggiori campionati europei. L’ha ritrovato la retta via e ha confermato le impressioni di settembre, quando è stato giusto metterla in pole-position nella griglia di partenza del campionato. La squadra è forte e Conte le ha restituito solidità perché l’ha riportata nell’alveo di un 3-5-2 ...