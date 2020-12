(Di domenica 6 dicembre 2020) Ieri 5 Dicembre 2020 nello Stadio Meazza alle ore 20:45 si è disputata la partita- di Serie A. Nel primo parziale L’va subito in vantaggio, poi nel finale allunga il risultato. Ilrisponde nel secondo tempo e lachiude i giochi definitivamente calando il tris.: quali sono state le formazioni ufficiali?(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Sanchez.(3-5-2): Skorupski; Medel, Danilo, Tomiyasu; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Soriano, Hickey; Barrow; Palacio Primo Tempo L’parte subito forte, attaccando gli spazi e riuscendo a chiudere il ...

Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME ?? Pronti per #InterBologna? Nel magazine digitale targato #InterMediaHouse trovate tutto ci… - Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - Inter : ? | PRECEDENTI Sabato c'è #InterBologna: abbiamo selezionato quattro precedenti che potrete rivivere qui ??… - MoliPietro : Inter-Bologna- 3-1: impresa epica della squadra nerazzurra - periodicodaily : Inter-Bologna- 3-1: impresa epica della squadra nerazzurra #inter #InterBologna -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Bologna

L’Inter vince e convince, trova la terza vittoria di fila trascinata dal solito Lukaku e da Hakimi battendo il Bologna per 3-1, in una gara senza troppi patemi. Quella che poteva essere una ...Ieri 5 Dicembre 2020 si sono sfidati Inter-Bologna- di Serie A. Sono stati molti i momenti cruciali che noi vi racconteremo in totalità.