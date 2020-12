Inghilterra | la Regina Elisabetta si sottoporrà al vaccino insieme al marito

Leggi su quotidianpost

(Di domenica 6 dicembre 2020) Dopo l’annuncio degli ex presidenti americani Bush, Obama e Clinton, disposti a farsi vaccinare in diretta anche laII e ilil Principe Filippo. Riceveranno ilcontro il Covid-19 pubblicamente, il farmaco è il Pfizer-BioNTech che è stato appena rilasciato e ha ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie. La notizia arriva dalla stampa britannica il Daily Mail online. Entrambi saranno sottoposti alLa sovrana 94enne ilFilippo di 99 anni saranno entrambi vaccinati a causa dell’età avanzata e non come un trattamento di preferenza come riporta la stampa inglese. Sempre secondo il tabloid la famiglia reale renderà pubblica la vaccinazione per invogliare e incoraggiare i cittadini a sottoporsi anch’essi al ...