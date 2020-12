Infortunio Bennacer: le condizioni del centrocampista del Milan (Di domenica 6 dicembre 2020) , escluso dalla lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria Il Milan è costretto a rinunciare a Ismael Bennacer, escluso dalla lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria. Il centrocampista algerino ha sofferto di un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra e verrà nuovamente valutato dallo staff tecnico rossonero nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) , escluso dalla lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria Ilè costretto a rinunciare a Ismael, escluso dalla lista dei convocati per il match di Serie A contro la Sampdoria. Ilalgerino ha sofferto di un leggero affaticamento muscolare alla coscia sinistra e verrà nuovamente valutato dallo staff tecnico rossonero nel corso delle prossime ore. Leggi su Calcionews24.com

