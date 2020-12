Incidente in tangenziale, famiglia distrutta: morti il padre, la madre e una bimba Gravissimi altri 2 figli |Foto (Di domenica 6 dicembre 2020) L’auto della famiglia si è scontrata con altre due vetture nei pressi di Rozzano. Le vittime: la mamma aveva 39 anni, il padre 41 e la figlia 12 anni. Sono in condizioni disperate gli altri due figli di 10 e 16 anni Leggi su corriere (Di domenica 6 dicembre 2020) L’auto dellasi è scontrata con altre due vetture nei pressi di Rozzano. Le vittime: la mamma aveva 39 anni, il41 e laa 12 anni. Sono in condizioni disperate gliduedi 10 e 16 anni

