A volte registe e registi usano un'espressione uno po' abusata per spiegare come e perché sia nato un loro film. "È stata come un'urgenza", dicono. Il cinema di Pedicini, morta a 42 anni il 20 novembre, era fatto davvero di urgenze.

In ricordo della cineasta guerrigliera Valentina Pedicini

A volte registe e registi usano un’espressione uno po’ abusata per spiegare come e perché sia nato un loro film. “È stata come un’urgenza”, dicono. Il cinema di Pedicini, morta a 42 anni il 20 novembr ...

Covid, impiegato delle Poste muore a 54 anni: si era contagiato al lavoro

MARTELLAGO (VENEZIA) - Il Covid maledetto l’ha stroncato a soli 54 anni, senza che avesse alcuna patologia: vittima esclusivamente del Covid e anche di lavoro. È stata ...

