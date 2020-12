In Lombardia 2.413 positivi e 140 decessi Coronavirus a Bergamo: 118 nuovi casi (Di domenica 6 dicembre 2020) Con 26.26 tamponi effettuati, sono 2.413 i nuovi positivi in Lombardia, una percentuale quindi dell’9,2. Sono questi i dati di domenica 6 dicembre. Leggi su ecodibergamo (Di domenica 6 dicembre 2020) Con 26.26 tamponi effettuati, sono 2.413 iin, una percentuale quindi dell’9,2. Sono questi i dati di domenica 6 dicembre.

ROMA (ITALPRESS) – Sono 18.887 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 21.052), su un totale di 163.550 tamponi realizzati nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 194.984). E' quanto emerge dal quot ...

Covid, il nuovo bollettino della Regione Lombardia

Regione Lombardia ha reso noto il bilancio dell’emergenza coronavirus aggiornato al 6 dicembre, che sale di 2.413 nuovi casi e 140 decessi.

