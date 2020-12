“In Italia il diritto all’iniziativa popolare è negato”, la protesta del comitato Politici Per caso. Cappato: “Autorizzare le firme digitali” (Di domenica 6 dicembre 2020) Banchetti referendari con moduli listati a lutto, matite spezzate a metà e militanti con le mani legate. “In Italia il diritto dei cittadini di promuovere referendum e iniziative popolari è del tutto negato“: è la denuncia di ‘Politici per caso’, il comitato promotore di una legge per istituire le assemblee di cittadini estratti a sorte. Tra i sostenitori della proposta di legge ci sono Marco Cappato, fondatore del movimento dei cittadini europei Eumans, Mario Staderini, primo firmatario, e Lorenzo Mineo, coordinatore di Democrazia Radicale. A sostegno del progetto si sono schierati anche attivisti di Extinction Rebellion e altri movimenti ambientalisti. La proposta di legge è stata depositata in Cassazione a dicembre dello scorso anno. Dopo lo stop per il Covid a marzo, ieri sarebbe ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Banchetti referendari con moduli listati a lutto, matite spezzate a metà e militanti con le mani legate. “Inildei cittadini di promuovere referendum e iniziative popolari è del tutto negato“: è la denuncia di ‘per’, ilpromotore di una legge per istituire le assemblee di cittadini estratti a sorte. Tra i sostenitori della proposta di legge ci sono Marco, fondatore del movimento dei cittadini europei Eumans, Mario Staderini, primo firmatario, e Lorenzo Mineo, coordinatore di Democrazia Radicale. A sostegno del progetto si sono schierati anche attivisti di Extinction Rebellion e altri movimenti ambientalisti. La proposta di legge è stata depositata in Cassazione a dicembre dello scorso anno. Dopo lo stop per il Covid a marzo, ieri sarebbe ...

