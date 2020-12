In Abruzzo firmata l’ordinanza per uscire dalla zona rossa, ma il governo frena (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con cui l’Abruzzo rientra in zona arancione, che dovrebbe entrare in vigore già domani. Il governo fa sapere che non intende avallare l’anticipazione Leggi su corriere (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governatore Marco Marsilio ha firmatocon cui l’rientra inarancione, che dovrebbe entrare in vigore già domani. Ilfa sapere che non intende avallare l’anticipazione

