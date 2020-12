Impiegato delle Poste muore di Covid a 54 anni, si era contagiato al lavoro (Di domenica 6 dicembre 2020) MARTELLAGO ( ) - Il maledetto l'ha stroncato a soli 54 anni, senza che avesse alcuna patologia: vittima esclusivamente del Covid e anche di . È stata una settimana nera per il Comune sul fronte dei ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) MARTELLAGO ( ) - Il maledetto l'ha stroncato a soli 54, senza che avesse alcuna patologia: vittima esclusivamente dele anche di . È stata una settimana nera per il Comune sul fronte dei ...

MARTELLAGO (VENEZIA) - Il Covid maledetto l’ha stroncato a soli 54 anni, senza che avesse alcuna patologia: vittima esclusivamente del Covid e anche di lavoro. È stata ...

MARTELLAGO (VENEZIA) - Il Covid maledetto l'ha stroncato a soli 54 anni, senza che avesse alcuna patologia: vittima esclusivamente del Covid e anche di lavoro. È stata ...