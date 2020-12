“IlluminiAMO Salerno”, martedì l’accensione di tutti i balconi della città e non solo (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il momento tanto atteso è arrivato. Scocca l’ora di IlluminiAMO Salerno, l’iniziativa ideata esattamente un mese fa da Pippo Pelo allo scopo di dare “luce” alla città accendendo i balconi. L’appuntamento per tutti gli oltre 13 mila del gruppo è alle 18.50 di martedì 1 dicembre su Facebook. Dieci minuti per definire gli ultimi dettagli per poi procedere al click unanime alle 19. Al via dovranno cliccare su “live” e attivare una diretta dalla propria postazione. Nessuna regia, nessun conduttore: ognuno sarà protagonista dal proprio balcone. Basterà indicare il proprio nome e cognome, la via ed il quartiere da cui ci si collega. “Chiedo a tutti di partecipare ad IlluminiAMO Salerno con una diretta – spiega Pippo Pelo – un modo per condividere insieme la grande onda di ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 6 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il momento tanto atteso è arrivato. Scocca l’ora di IlluminiAMO Salerno, l’iniziativa ideata esattamente un mese fa da Pippo Pelo allo scopo di dare “luce” allaaccendendo i. L’appuntamento pergli oltre 13 mila del gruppo è alle 18.50 di1 dicembre su Facebook. Dieci minuti per definire gli ultimi dettagli per poi procedere al click unanime alle 19. Al via dovranno cliccare su “live” e attivare una diretta dalla propria postazione. Nessuna regia, nessun conduttore: ognuno sarà protagonista dal proprio balcone. Basterà indicare il proprio nome e cognome, la via ed il quartiere da cui ci si collega. “Chiedo adi partecipare ad IlluminiAMO Salerno con una diretta – spiega Pippo Pelo – un modo per condividere insieme la grande onda di ...

