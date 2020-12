Il video virale della “spiaggia dell’amore” che si raggiunge solo con la bassa marea (Di domenica 6 dicembre 2020) Conoscete il Parco Nazionale Islas Marietas? Si tratta di un luogo situato sulle due isole nei pressi della costa messicana dello Stato di Nayarit. Un arcipelago, di origine vulcanica, che è protagonista di una spettacolare spiaggia di sabbia bianca che è nascosta, pensate un po’, all’interno di un cratere cosa che la rende ancora più affascinante e interessante. Eppure non è così semplice arrivarci. Infatti, dopo essere arrivati in barca da Punta Mita, bisogna nuotare attraverso un arco di pietra vulcanica, che può essere attraversato solo quando la marea è ovviamente molto bassa: un’esperienza senza eguali di cui ci ha reso partecipi il noto fotografo Suarez, che ha fatto tutti i passi dovuti prima di arrivare alla famosa spiaggia di cui stiamo parlando: Playa del Amor, anche nota come Playa Escondida. credit: ... Leggi su virali.video (Di domenica 6 dicembre 2020) Conoscete il Parco Nazionale Islas Marietas? Si tratta di un luogo situato sulle due isole nei pressicosta messicana dello Stato di Nayarit. Un arcipelago, di origine vulcanica, che è protagonista di una spettacolare spiaggia di sabbia bianca che è nascosta, pensate un po’, all’interno di un cratere cosa che la rende ancora più affascinante e interessante. Eppure non è così semplice arrivarci. Infatti, dopo essere arrivati in barca da Punta Mita, bisogna nuotare attraverso un arco di pietra vulcanica, che può essere attraversatoquando laè ovviamente molto: un’esperienza senza eguali di cui ci ha reso partecipi il noto fotografo Suarez, che ha fatto tutti i passi dovuti prima di arrivare alla famosa spiaggia di cui stiamo parlando: Playa del Amor, anche nota come Playa Escondida. credit: ...

Da venerdì 4 è disponibile in tutte le librerie e store online “La storia d’amore più bella del mondo” (New-Book Edizioni), romanzo scritto a quattro mani da Gaetano Berardinelli e Antonio Roberto. Un ...

