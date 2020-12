Il Sud teme l’esodo dal Nord:?allo studio zone arancioni locali, obbligo di tampone o quarantena (Di domenica 6 dicembre 2020) Sicilia e Puglia già in zona gialla hanno annunciato delle possibili misure per provare ad arginare l’impatto di un nuovo esodo come quello della scorsa estate Leggi su ilsole24ore (Di domenica 6 dicembre 2020) Sicilia e Puglia già in zona gialla hanno annunciato delle possibili misure per provare ad arginare l’impatto di un nuovo esodo come quello della scorsa estate

Il nuovo decreto impedirà infatti lo spostamento tra regioni. Al vaglio disposizioni per evitare il propagarsi del virus: registrazioni, task force ai valichi e covid hotel ...

Covid Sudcorea, esercito in campo per tracciare contatti

Pubblicato il: 07/12/2020 09:50. L’esercito e la polizia della Corea del Sud scendono in campo per contribuire a tracciare i contatti nell’ambito delle misure messe in atto pe ...

