Il sindaco di Riccione a TPI: “Quei video degli assembramenti sono stati manomessi, c’ero anche io tra la folla. Bonaccini ha politicizzato l’accensione delle luci di Natale” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Quei filmati sono stati artefatti e politicizzati. c’ero anch’io tra la folla. Le immagini sono state allargate e, toh, in un attimo con un gioco di immagini la folla sembrava molto più numerosa. Ma indossavamo tutti le mascherine”. A dirlo a TPI è Renata Tosi, il sindaco di Riccione, dopo le polemiche per alcuni video che mostrano i cittadini ammassati in viale Ceccarini per l’accensione delle luminarie di Natale, con conseguenti folle e assembramenti. Ieri sulla vicenda è intervenuto anche il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che ha dichiarato: “Ho visto in qualche località della mia regione zone troppo ... Leggi su tpi (Di domenica 6 dicembre 2020)filmatiartefatti e politicizzati.anch’io tra la. Le immaginistate allargate e, toh, in un attimo con un gioco di immagini lasembrava molto più numerosa. Ma indossavamo tutti le mascherine”. A dirlo a TPI è Renata Tosi, ildi, dopo le polemiche per alcuniche mostrano i cittadini ammassati in viale Ceccarini perluminarie di Natale, con conseguenti folle e. Ieri sulla vicenda è intervenutoil governatore dell’Emilia Romagna Stefano, che ha dichiarato: “Ho visto in qualche località della mia regione zone troppo ...

romatorino : RT @4everAnnina: Sì perché, alla terza, finta ondata, diranno “Tutta colpa della movida di Natale di Riccione”. Il sindaco è anche leghista… - funkbit85 : RT @tordi_luciano: Già detto che guardo il TG5 perché in famiglia vogliono vederlo, non ho potuto fare a meno di notare che hanno fatto un… - Morvenna1 : RT @tordi_luciano: Già detto che guardo il TG5 perché in famiglia vogliono vederlo, non ho potuto fare a meno di notare che hanno fatto un… - censore_ : RT @censore_: @OublietteMag La #sardegna è servita da paravento ai viroligi che, non capendo un cazzo, hanno dato la colpa ai sardi invece… - censore_ : @MarcoToth4 @OublietteMag Non si sa cosa si fumano i sinistri, sicuramente roba scadente come tutti i miserabili. S… -

Ultime Notizie dalla rete : sindaco Riccione Riccione, il sindaco: "Quei video di assembramenti sono stati manomessi" TPI Riccione, folla e assembramenti per l'accensione delle luci di Natale. È polemica, Bonaccini: «Così rischiamo di tornare in zona arancione»

Fanno discutere le immagini dell'accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei ...

Riccione, folla nelle vie del centro per l’accensione delle luminarie di Natale

RIMINI – Fanno discutere le immagini dell’accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazio ...

Fanno discutere le immagini dell'accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei ...RIMINI – Fanno discutere le immagini dell’accensione delle luci di Natale a Riccione in cui si vede molta gente raggruppata nella principale via pedonale della città. Nei giorni scorsi l’amministrazio ...