Il Segreto | anticipazioni 8 dicembre | l’arrivo di donna Begoña

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 6 dicembre 2020) Un nuovo arrivo porterà presto scompiglio nelle dinamiche de Il. Leriguardanti la puntata in onda martedì 8, rivelano che alla Villa, i Solozabal, si prepareranno ad accogliere, la quale verrà dimessa dalla clinica psichiatrica in cui ha vissuto per diverso tempo. Nel frattempo,Isabel dopo aver inavvertitamente confessato a Tomas che lui ed Adolfo sono fratellastri, approverà il suo progetto di ammodernamento della miniera. Il, spoiler 8: Isabel approva il progetto di Tomas LeIlrelative alla puntata in onda martedì 8, rivelano cheIsabel dopo aver rivelato a Tomas che Simon ...