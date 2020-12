Il racconto straziante della cantante (Di domenica 6 dicembre 2020) Il racconto straziante di Iva Zanicchi sulla morte del fratello minore per Covid. Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: “Il Covid me lo ha portato via” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di domenica 6 dicembre 2020) Ildi Iva Zanicchi sulla morte del fratello minore per Covid. Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: “Il Covid me lo ha portato via” su Notizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : racconto straziante Lamezia, il racconto straziante: 'Mia madre morta per Covid, ha combattuto in solitudine ma non ce l'ha fatta' Il Lametino Verissimo, Iva Zanicchi in lacrime: “Il Covid me lo ha portato via”

Lo sfogo della Zanicchi in tv: "L'aveva sempre e non è servita. Sedato perché soffriva troppo..."

