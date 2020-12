Il punto sul Torino dopo il KO nel derby della Mole (Di domenica 6 dicembre 2020) dopo il KO di ieri sera contro la Juventus in tanti hanno parlato della squadra granata, analizzando i punti negativi della squadra, rimontata per l’ennesima volta in questa stagione. A fare il punto sul Torino sono stati infatti numerosi giornalisti, che hanno parlato delle loro impressioni sulla squadra di Giampaolo dopo la stracittadina di ieri. COME STA IL TORO? Il Torino sta male, e anche contro la Juventus, dopo essere stato in vantaggio a lungo, si è fatto rimontare e sconfiggere. La classifica dei granata piange, e i soli 6 punti ottenuti in 10 giornate relegano il Toro in 18a posizione, in piena zona retrocessione. Gli highlights del derby della Mole di ieri sera.I COMMENTI DI ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020)il KO di ieri sera contro la Juventus in tanti hanno parlatosquadra granata, analizzando i punti negativisquadra, rimontata per l’ennesima volta in questa stagione. A fare ilsulsono stati infatti numerosi giornalisti, che hanno parlato delle loro impressioni sulla squadra di Giampaolola stracittadina di ieri. COME STA IL TORO? Ilsta male, e anche contro la Juventus,essere stato in vantaggio a lungo, si è fatto rimontare e sconfiggere. La classifica dei granata piange, e i soli 6 punti ottenuti in 10 giornate relegano il Toro in 18a posizione, in piena zona retrocessione. Gli highlights deldi ieri sera.I COMMENTI DI ...

Ultime Notizie dalla rete : punto sul Il punto sul Torino dopo il KO nel derby della Mole Periodico Daily - Notizie Vicenza e Padova: allerta Bacchiglione, aperto il bacino di Caldogno. Esondata la roggia Caveggiara, sott'acqua Torri

VENEZIA - Il meteo prevede che anche nelle prossime ore continuerà a nevicare in maniera copiosa sopra i 1000-1500 metri, mentre sotto i 1000-1500 metri si prevedono piogge ...

La Gevi sul velluto contro Cento: il tris vale il primato in classifica

Vittoria in scioltezza per la Gevi Napoli (79-59) che ha disposto senza troppi problemi di Cento, che nonostante fosse senza i due americani, l'ex Sherrod e Cotton, contagiati ...

