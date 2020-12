Il presidente dell'Abruzzo emana ordinanza: "Fuori da zona rossa". Il Governo lo stoppa (Di domenica 6 dicembre 2020) “La regione Abruzzo aveva anticipato l’ingresso in zona rossa rispetto all’ordinanza del Governo. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare alla zona arancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. E’ quanto si apprende da fonti di Governo. Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con la quale l’Abruzzo delinea il rientro in zona arancione. Il provvedimento ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, già da domani. Il ministro Speranza, si legge in una nota dello ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) “La regioneaveva anticipato l’ingresso inrispetto all’del. La cabina di regia che monitora i dati di tutte le regioni ha riconosciuto questa anticipazione che avrebbe potuto portare allaarancione nella giornata di mercoledì. La scadenza dei 21 giorni è però prevista per mercoledì, non per lunedì. Quindi non c’è avallo su questa ulteriore anticipazione”. E’ quanto si apprende da fonti di. Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’con la quale l’delinea il rientro inarancione. Il provvedimento ha efficacia dal momentoa sua pubblicazione, già da domani. Il ministro Speranza, si legge in una notao ...

