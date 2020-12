Il presidente dell'Abruzzo emana ordinanza: "Da domani fuori da zona rossa" (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con la quale l’Abruzzo delinea il rientro in zona arancione. Il provvedimento ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, già da domani. Il ministro Speranza, si legge in una nota dello staff del presidente, ”è stato informato prima dell’adozione del provvedimento”. Marsilio ha “ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un’applicazione letterale delle norme vigenti provocasse all’Abruzzo un trattamento sproporzionato e dannoso”. L’Italia non ha più zone rosse. Con l’approdo dell’Abruzzo da domani in zona arancione, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 6 dicembre 2020) Il governatore Marco Marsilio ha firmato l’con la quale l’delinea il rientro inarancione. Il provvedimento ha efficacia dal momentoa sua pubblicazione, già da. Il ministro Speranza, si legge in una notao staff del, ”è stato informato prima’adozione del provvedimento”. Marsilio ha “ritenuto di doversi assumere la responsabilità di evitare che un’applicazione letteralee norme vigenti provocasse all’un trattamento sproporzionato e dannoso”. L’Italia non ha più zone rosse. Con l’apprododainarancione, il Paese entra in una nuova fase: nessuna regione è più ...

