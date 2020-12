Il «passo» di Ben Affleck con Ana de Armas e gli altri gossip del weekend

(Di domenica 6 dicembre 2020) Ben Affleck e Ana de Armas fanno «un importante passo in avanti» nella loro relazione. Secondo quanto riporta People, infatti, l’attrice cubana avrebbe venduto la sua casa di Venice, in California, e si sarebbe trasferita nella villa del fidanzato pochi chilometri più a nord, nel quartiere residenziale di Pacific Palisades. «La love story va avanti a gonfie vele», ha rivelato una fonte, senza però fare riferimento ad un possibile matrimonio.??

degiorgiod : Similmente - a differenza della prima ondata che RICORDO nuovamente ci avrebbe portati nei mesi estivi sul suo conc… - Snoringuita : @luigidimaio Vada, vada a passo lungo e ben disteso e sa bene dove!!!! - girlwtnotalent : Alcuni taggano addirittura i parenti nelle storie, ma io sono l’unica che tiene la sua fissa per questa edizione be… - AlessioTV2 : @edocardella @micheleboldrin @udogumpel @Marco_Oglie Dove i super milionari dovrebbero pagare ben 2mila euro in più… - guidomiani1 : @loren_ch @Yi_Benevolence Questi sinistri personaggi continuano a minacciare il popolo.... Hanno letto poco la stor… -

Ultime Notizie dalla rete : passo Ben

Vanity Fair Italia

Tor San Lorenzo: persone al momento ancora non ben identificate tentano di entrare dalla finestra per occupare abusivamente un appartamento. L’abitazione situata al piano terra e provvista di giardino ...Kate Moss è la nuova cover star di gennaio 2021 per Vogue Uk: 28 anni dopo il suo debutto ufficiale nel patinato mondo della moda.