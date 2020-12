Il Paradiso delle signore | anticipazioni 8 dicembre | Silvia ha un malore

Leggi su tutto.tv

(Di domenica 6 dicembre 2020)starà davvero male a causa del rifiuto di suo figlio Federico, il quale non riuscirà a perdonarla per non avergli detto subito la verità su suo padre. LeIlrelative alla puntata in onda martedì 8, rivelano che la donna dopo aver saputo da Stefania che il giovane è andato al cinema con la sua nuova famiglia, avrà uned avrà bisogno di un medico. Nel frattempo, Marcello riuscirà a farsi perdonare da Roberta con l’aiuto di Salvatore mentre Agnese farà una colletta per regalare la bicicletta nuova ad Armando. Infine, Gabriella vivrà un grande momento di soddisfazione mentre Federico prima deciderà di andare dalla madre, ma poi cambierà idea. Il...