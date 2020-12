Il Medico risponde: “Una colonna vertebrale insufficientemente muscolosa all’origine del mal di schiena?” (Di domenica 6 dicembre 2020) “Il Medico risponde” Una colonna vertebrale insufficientemente muscolosa all’origine del mal di schiena? DOMANDA Buondì Professore.Mi presento, sono Marco un giovane lettore simpatizzante di Sbircia la notizia magazine;)). Complimenti per la sua rubrica e molto esaustivo con le sue super risposte a differenza di altri giornali che non cito, che sono così telegrafici e misteriosi da rendere inutile la domanda effettuata, una vera perdita di tempo. Ho 25 anni, non ho alcuna patologia, godo di ottima salute fortunatamente, ma solo un doloroso problema mi assilla, nonostante la mia giovane età soffro spesso di mal di schiena :((. Premetto che sono un tipo molto sedentario ;)), per motivi di lavoro sono incollato sulla sedia davanti al computer per ore ed ore e si, ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 6 dicembre 2020) “Il” Unadel mal di schiena? DOMANDA Buondì Professore.Mi presento, sono Marco un giovane lettore simpatizzante di Sbircia la notizia magazine;)). Complimenti per la sua rubrica e molto esaustivo con le sue super risposte a differenza di altri giornali che non cito, che sono così telegrafici e misteriosi da rendere inutile la domanda effettuata, una vera perdita di tempo. Ho 25 anni, non ho alcuna patologia, godo di ottima salute fortunatamente, ma solo un doloroso problema mi assilla, nonostante la mia giovane età soffro spesso di mal di schiena :((. Premetto che sono un tipo molto sedentario ;)), per motivi di lavoro sono incollato sulla sedia davanti al computer per ore ed ore e si, ...

SLN_Magazine : Il Medico risponde: “Una colonna vertebrale insufficientemente muscolosa all’origine del mal di schiena?” - GrNet_Italia : #LEXETICAILMEDICOLEGALERISPONDE LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE • ANTICOAGULANTI E RIFORMA… - radiosilvana : @LegaPokemon @Topo_Ligio Forse è medico ma alla domanda non risponde - SimoDeMeuron : Raga non mi risponde nessuno, il medico mi ha abbandonata, l’usca non visualizza, l’email non l’hanno aperta, al nu… - AndreaB63049338 : @PiazzapulitaLA7 @robertosaviano Saviano nella sua intervista dice che a differenza dell'Italia se in Francia si ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Medico risponde Covid-19: il nostro medico risponde alle vostre 10 domande | MSF Italia Medici Senza Frontiere Operatori sanitari positivi al Covid Due casi scoperti a Villamarina

I contagiati a casa con lievi sintomi: effettuati molti tamponi Sindacati e Comitato salute sono sul piede di guerra ...

Vaccino anti Covid, i leader di maggioranza e opposizione sono pronti a farlo. Da Zingaretti e Meloni: ecco come si comporteranno

I leader di maggioranza e opposizione hanno detto di essere pronti a fare il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile in Italia. Dopo che gli ex presidenti Usa Clinton, Obama e Bush si sono offerti ...

I contagiati a casa con lievi sintomi: effettuati molti tamponi Sindacati e Comitato salute sono sul piede di guerra ...I leader di maggioranza e opposizione hanno detto di essere pronti a fare il vaccino anti Covid, quando sarà disponibile in Italia. Dopo che gli ex presidenti Usa Clinton, Obama e Bush si sono offerti ...