Il maltempo sferza l'Italia. Esonda il Panaro

(Di domenica 6 dicembre 2020) AGI - Un'ondata dihato l'da Nord a Sud nella prima domenica di dicembre, con la nave e l'innalzamento del livello dei fiumi che hanno causato chiusure di strade, crolli edzioni, queste ultime in particolare nel modenese. In Trentino Alto Adige sono state chiuse la ferrovia e l'Autostrada del Brennero e una cinquantina di strade. I Vigili del fuoco hanno compiuto oltre 2.200 interventi nel fine settimana tra Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia e Toscana. In Emilia èto ilnel Modenese e ci sono state evacuazioni a Gaggio e Nonantola. In 24 ore il fiume Po è salito di oltre 2,5 metri, secondo quanto emerso dal monitoraggio del livello idrometrico in provincia di Reggio Emilia. Per la giornata di lunedi' la ...