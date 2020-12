Il GGG – Il grande gigante gentile | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi su tpi

(Di domenica 6 dicembre 2020) Il GGG – Il: trama, cast e streaming Questa sera, domenica 6 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il GGG – Il(The BFG),del 2016 diretto da Steven Spielberg, adattamento cinematografico del romanzo del 1982 Il GGG scritto da Roald Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama In un orfanotrofio di Londra l’orfanella Sofia non riesce a dormire. Sentendo dei rumori per strada, si affaccia alla finestra e vede unincappucciato che, capendo di essere stato visto, la cattura e scappa via verso il nord del paese, non facendosi notare da nessun umano. Arrivati nella caverna del, in un luogo protetto dalla nebbia del mare a nord del Regno ...