Il GGG Il grande gigante gentile | trama | cast e curiosità del film diretto da Spielberg

Leggi su tvzap.kataweb

(Di domenica 6 dicembre 2020) Domenica 6 dicembre in prima serata su Italia 1 va in onda Il GGG – Il(The BFG),del 2016e prodotto da Steven. Il, trailer IlUna ragazzina di dieci anni, Sophie, viene rapita dale portata nel suo mondo. I due amici devono escogitare un piano per liberarsi dei cattivi che vogliono attaccare gli umani. IlMark Rylance è il GGG. Considerato uno dei migliori attori teatrali della sua generazione, ha ...