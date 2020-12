Il fratello di Maradona a Domenica In: Hugo attende l’esito dell’autopsia (Di domenica 6 dicembre 2020) Al dolore per la morte di Diego Armando Maradona suo fratello Hugo, la cognata Paola ma in tanti, si aggiunge l’attesa dell’autopsia. A Domenica In in collegamento Hugo cerca di lenire il dolore pensando che Diego sia adesso con il padre e la madre. Com’era il vero Diego in famiglia, con i fratelli? “Era diverso da tutto quello che stanno dicendo, con noi è stato fratello, secondo padre e se n’è andato un pezzo della mia vita”. Da due anni non si vedevano, Hugo e Diego non sono riusciti a incontrarsi a causa del covid, non è riuscito ad andare nemmeno al funerale. Il dolore è evidente come le sue lacrime: “Lo voglio ricordare come merita e come mi ricordo io, come un fratello. Ha aiutato tutti noi, tutti i fratelli, questa è la cosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 6 dicembre 2020) Al dolore per la morte di Diego Armandosuo, la cognata Paola ma in tanti, si aggiunge l’attesa. AIn in collegamentocerca di lenire il dolore pensando che Diego sia adesso con il padre e la madre. Com’era il vero Diego in famiglia, con i fratelli? “Era diverso da tutto quello che stanno dicendo, con noi è stato, secondo padre e se n’è andato un pezzo della mia vita”. Da due anni non si vedevano,e Diego non sono riusciti a incontrarsi a causa del covid, non è riuscito ad andare nemmeno al funerale. Il dolore è evidente come le sue lacrime: “Lo voglio ricordare come merita e come mi ricordo io, come un. Ha aiutato tutti noi, tutti i fratelli, questa è la cosa ...

