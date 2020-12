Il finale di Vite in Fuga manda Claudio allo scontro con Wilcock | anticipazioni 6 e 7 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di domenica 6 dicembre 2020) La corsa sta per terminare con ildiinin onda proprio domani, 7, nel prime time su Rai2. A causa del doppio appuntamento alla settimana la fiction invece di tenerci compagnia per ben sei settimane, lo ha fatto per molto meno e proprio il doppio episodio di oggi e quello di domani chiuderanno l’indagine della Serravalle e ladei Caruana ma non sappiamo bene con quale epilogo. Le primesuldiinrivelano che l’avventura dei Caruana subisce una svolta tragica quando marito e moglie sono costretti, nonostante l’irreparabile frattura, a stare di nuovo uniti per buttarsi nella disperata ricerca dei loro figli. Ilaria e Alessio sembrano essere spariti nel nulla e così ...