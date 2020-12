Il coronavirus allenta la morsa, meno nuovi contagiati e vittime. Vaccino, individuati i primi 300 ospedali (Di domenica 6 dicembre 2020) I nuovi contagi da Covid-19 sono stati in totale 18.887 nelle ultime 24 ore mentre le vittime 564. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenza coronavirus del ministero della Salute-Iss. Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti 662 contro 814 di venerdì e 993 di giovedì. Con i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese sono state superate le 60mila vittime (60.078) a causa del virus dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei contagi è ora di 1.728.878.Tornano a salire, per la prima volta dopo alcuni giorni, gli attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese: sono 1.137 più di ieri, per un totale di 755.306. I guariti totali salgono a 913.494 (+17.186). Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva: sono ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 dicembre 2020) Icontagi da Covid-19 sono stati in totale 18.887 nelle ultime 24 ore mentre le564. E' quanto emerge dall'odierno bollettino sull'emergenzadel ministero della Salute-Iss. Ieri i contagi sono stati 21.052 con 194.984 tamponi, i morti 662 contro 814 di venerdì e 993 di giovedì. Con idecessi registrati nelle ultime 24 ore, nel nostro Paese sono state superate le 60mila(60.078) a causa del virus dall'inizio dell'emergenza. Il totale dei contagi è ora di 1.728.878.Tornano a salire, per la prima volta dopo alcuni giorni, gli attualmente positivi alnel nostro Paese: sono 1.137 più di ieri, per un totale di 755.306. I guariti totali salgono a 913.494 (+17.186). Continuano a calare le persone ricoverate in terapia intensiva: sono ...

