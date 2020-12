Il commissario Arcuri: 'Vaccineremo prima chi non ha avuto il Covid' (Di domenica 6 dicembre 2020) Il commissario per l'Emergenza, Domenico Arcuri, a Mezz'ora in Più, la trasmissione in Rai di Lucia Annunziata ha ricordato: "Sarà più urgente vaccinare chi non ha avuto il Covid perché non ne è ... Leggi su globalist (Di domenica 6 dicembre 2020) Ilper l'Emergenza, Domenico, a Mezz'ora in Più, la trasmissione in Rai di Lucia Annunziata ha ricordato: "Sarà più urgente vaccinare chi non hailperché non ne è ...

matteosalvinimi : #Salvini: Se siamo una Repubblica fondata sul commissario Arcuri o sulle 'task force' di Conte... cambiate la Costituzione! #Senato - raffaellapaita : “Serve un piano per gestire e distribuire il #vaccino. Il Parlamento non deve essere soggetto passivo per evitare d… - SpaceCowboy21 : In UK i vaccini partono settimana prossima noi con lo sceriffo #Miozzo e il mitico commissario #Arcuri chissà se a… - sotila : @Alex_09958 E Arcuri è il 'Commissario' Basettoni - Esterin62237737 : Ma se ha già avuto il covid, che si vaccina a fare????? Chiedo per un mio amico, ma i cecchini, esistono ancora??… -