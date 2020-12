Il bambino nato senza cervello stasera su Real Time (Di domenica 6 dicembre 2020) È una storia davvero incredibile quella che troveremo stasera su Real Time. L’emittente specializzata in casi di malattie rarissime presenta il documentario Il bambino nato senza cervello. Si tratta della storia di Noah Wall, un bambino nato con il 2% del cervello. Durante la gravidanza, la madre del bambino, Shelly Wall, era stata avvisata dai dottori che il piccolo non avrebbe avuto nessuna speranza di sopravvivere a causa di alcuni disturbi potenzialmente mortali, tra cui l’idrocefalia e anomalie cromosomiche. Nonostante alla donna fu anche consigliato l’aborto, Shelly ha deciso di dare una possibilità al suo bambino e ha portato a termine la gravidanza. Dopo una serie di interventi ... Leggi su ascoltitv (Di domenica 6 dicembre 2020) È una storia davvero incredibile quella che troveremosu. L’emittente specializzata in casi di malattie rarissime presenta il documentario Il. Si tratta della storia di Noah Wall, uncon il 2% del. Durante la gravidanza, la madre del, Shelly Wall, era stata avvisata dai dottori che il piccolo non avrebbe avuto nessuna speranza di sopravvivere a causa di alcuni disturbi potenzialmente mortali, tra cui l’idrocefalia e anomalie cromosomiche. Nonostante alla donna fu anche consigliato l’aborto, Shelly ha deciso di dare una possibilità al suoe ha portato a termine la gravidanza. Dopo una serie di interventi ...

