Il 2020 anno da dimenticare, il Time lo cancella dalla copertina: 'Nessuno di noi ha mai vissuto di peggio' (Di domenica 6 dicembre 2020) 'Il peggior anno di sempre' : il settimanale americano Time saluta così, senza alcun rimpianto, il 2020 segnato dall'incubo della pandemia . 'Questa è la storia di un anno che non vorrai mai rivedere',... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) 'Ildi sempre' : il settimanale americanosaluta così, senza alcun rimpianto, ilsegnato dall'incubo della pandemia . 'Questa è la storia di unche non vorrai mai rivedere',...

you_trend : ?? Ieri l'@istat_it ha reso noto il numero di decessi avvenuti fino al 30 settembre nel nostro Paese ?? Rispetto all… - matteorenzi : Mi arrendo? Tutt’altro. Ma il tempo è galantuomo, basta saper attendere. A fine anno avremo approvato la legge di B… - Agenzia_Ansa : Time in copertina cancella il 2020, 'peggior anno di sempre' 'Pandemia ma non solo, mai visto niente di simile da d… - Agenzia_Ansa : Conto alla rovescia per il nuovo #Photoansa 2020, l'atteso libro da collezione che dal 2005 racconta attraverso le… - scuolanormale : 'Carlo Azeglio Ciampi: la formazione, la memoria, la storia.' In occasione dell'Inaugurazione dell'anno accademico… -